Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Сегодня мы сыграли не лучшим образом. Хотели начать по-другому. Затем взяли все под контроль и создали несколько моментов, но не воспользовались ими. Но ничего еще не закончено. Впереди ответная игра», — цитирует пресс-служба УЕФА Антонио.

Ответная игра пройдет в Германии в следующий четверг, 5 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.