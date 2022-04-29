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Сегодня, 02:43

«Ничего еще не закончено. Впереди ответная игра». Антонио — о противостоянии с «Айнтрахтом»

Майкл Антонио прокомментировал поражение от «Айнтрахта»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Сегодня мы сыграли не лучшим образом. Хотели начать по-другому. Затем взяли все под контроль и создали несколько моментов, но не воспользовались ими. Но ничего еще не закончено. Впереди ответная игра», — цитирует пресс-служба УЕФА Антонио.

Ответная игра пройдет в Германии в следующий четверг, 5 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033443--west-ham-vs-frankfurt/
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