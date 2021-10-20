Роджерс рассказал, почему Варди остался в запасе на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» рассказал, почему в стартовом составе отсутствует форвард Джейми Варди.

«Для нас в приоритете побеждать в каждом матче, но мы должны понимать, что Варди — возрастной футболист, он хорошо проявляет себя, когда выходит свежим. Он абсолютная машина, но он также человек, мы должны уважать это. У нас в запасе есть много отличных футболистов, готовых проявлять себя», — сказал Роджерс в эфире «Матч ТВ».

Матч «Спартак» — «Лестер» начался в 17.30 (мск) в Москве на стадионе «Открытие Арена». Счет в игре на данный момет — 0:0.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».