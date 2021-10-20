«Спартак» — «Лестер»: Соболев открыл счет на 11-й минуте
«Спартак» — «Лестер»: Соболев забил первый гол хозяев
17:42
Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (1:0, первый тайм).
Футболист забил первый гол москвичей на 11-й минуте.
На данный момент красно-белые занимают 2-е место в группе С. «Лестер» идет на последней строчке.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».
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