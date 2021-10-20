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«Спартак» — «Лестер»: Соболев открыл счет на 11-й минуте

«Спартак» — «Лестер»: Соболев забил первый гол хозяев
17:42
Алексей Соболев.
Алексей Соболев.
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев открыл счет в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» (1:0, первый тайм).

Футболист забил первый гол москвичей на 11-й минуте.

На данный момент красно-белые занимают 2-е место в группе С. «Лестер» идет на последней строчке.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».

Спартак — Лестер

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Виктория Кравченко все материалы автора

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