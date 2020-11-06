Тренер «Карабаха» объяснил поражение в матче с «Сивасспором»

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов рассказал почему его команда проиграла «Сивасспору» (0:2) в матче группового этапа Лиги Европы.

«Поздравляю «Сивасспор» с победой, — цитирует тренера Azerisport.com. — Они добыли важные три очка. Сегодня соперник очень хорошо оборонялся и уходил в быстрые контратаки. Мои игроки много работали, старались по максимуму контролировать мяч. Мы пропустили гол после одного «стандарта» и одной контратаки. Как бы там ни было, учитывая плотный график, эту игру нужно оставить позади и готовиться к следующей.

По сравнению с предыдущими матчами, сегодня «Сивасспор» играл с измененными составом. Но не сказал бы, что в плане тактики были изменения. Да, были 3-4 новых футболиста в «старте», но на игровую систему команды это не повлияло. Во втором тайме они выпустили более быстрых игроков. Думаю, «Сивасспор» сыграл дисциплинировано как в обороне, так и в атаке. Играя против таких быстрых и опытных футболистов, наши ребята ошибались, хотели они того или нет. B соперник этим воспользовался».

Азербайджанский клуб проиграл все три матча и занимает последнее место в своей группе.