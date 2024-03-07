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7 марта, 20:00

Трансляция матчей Лиги Европы и Лиги конференций: смотреть онлайн-перекличку 7 марта

«Спарта» сыграет с «Ливерпулем» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы 7 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Мохамед Салах (ФК «Ливерпуль»).
Фото Reuters

7 марта, в четверг состоятся семь первых матчей 1/8 финала Лиги Европы и восемь первых игр 1/8 финала Лиги конференции. Встречи ЛЕ и ЛК пройдут в два временных слота — 20.45 и 23.00 по московскому времени.

Видеотрансляции с лучшими моментами будут доступны в онлайн-перекличке всех матчей на телеканале «Матч Премьер» (доступен по подписке). Отдельные встречи будут показаны на других каналах холдинга «Матч» и сайте matchtv.ru.

Расписание матчей Лиги Европы: 7 марта, четверг

20.45. «Спарта» — «Ливерпуль».

20.45. «Рома» — «Брайтон»

20.45. «Карабах» — «Байер»

23.00. «Марсель» — «Вильяреал»

23.00. «Бенфика» — «Рейнджерс»

23.00. «Фрайбург» — «Вест Хэм»

23.00. «Милан» — «Славия»

Расписание матчей Лиги конференций: 7 марта, четверг

20.45. «Аякс» — «Астон Вилла»

20.45. «Мольде» — «Брюгге»

20.45. «Штурм» — «Лилль»

20.45. «Олимпиакос» — «Маккаби» Тель-Авив

23.00. «Серветт» — «Виктория»

23.00. «Юнион» — «Фенербахче»

23.00. «Динамо» Загреб — ПАОК

23.00. «Маккаби» Хайфа — «Фиорентина»

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