Трансляция матчей Лиги Европы и Лиги конференций: смотреть онлайн-перекличку 7 марта
7 марта, в четверг состоятся семь первых матчей 1/8 финала Лиги Европы и восемь первых игр 1/8 финала Лиги конференции. Встречи ЛЕ и ЛК пройдут в два временных слота — 20.45 и 23.00 по московскому времени.
Видеотрансляции с лучшими моментами будут доступны в онлайн-перекличке всех матчей на телеканале «Матч Премьер» (доступен по подписке). Отдельные встречи будут показаны на других каналах холдинга «Матч» и сайте matchtv.ru.
Расписание матчей Лиги Европы: 7 марта, четверг
20.45. «Спарта» — «Ливерпуль».
20.45. «Рома» — «Брайтон»
20.45. «Карабах» — «Байер»
23.00. «Марсель» — «Вильяреал»
23.00. «Бенфика» — «Рейнджерс»
23.00. «Фрайбург» — «Вест Хэм»
23.00. «Милан» — «Славия»
Расписание матчей Лиги конференций: 7 марта, четверг
20.45. «Аякс» — «Астон Вилла»
20.45. «Мольде» — «Брюгге»
20.45. «Штурм» — «Лилль»
20.45. «Олимпиакос» — «Маккаби» Тель-Авив
23.00. «Серветт» — «Виктория»
23.00. «Юнион» — «Фенербахче»
23.00. «Динамо» Загреб — ПАОК
23.00. «Маккаби» Хайфа — «Фиорентина»