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7 марта, 22:39

«Карабах» с Луневым упустил победу над «Байером» в матче Лиги Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Карабах» и «Байер» сыграли вничью — 2:2.
Фото Reuters

«Карабах» сыграл вничью с «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 2:2. Встреча прошла на стадионе им. Тофика Бахрамова (Баку).

Счет в матче открыл нападающий азербайджанского клуба Ясин Бензиа на 26-й минуте. На 45+2-й минуте форвард хозяев Жуниньо удвоил преимущество «Карабаха».

Во втором тайме на 70-й минуте полузащитник немецкой команды Флориан Вирц отыграл один мяч. На 90+2-й минуте нападающий «Байера» Патрик Шик сравнял счет и спас свою команду от поражения.

Ворота «Карабаха» в этой игре защищал российский голкипер Андрей Лунев, который играл за «Байер» с 2021 по 2023 года.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет 14 марта в Леверкузене.

Лига Европы. 1/8 финала
07 мар, 20:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
2:2
Байер

Источник: Сетка плей-офф Лиги Европы
ФК Байер
ФК Карабах
8
23
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