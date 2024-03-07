«Карабах» с Луневым упустил победу над «Байером» в матче Лиги Европы

«Карабах» сыграл вничью с «Байером» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 2:2. Встреча прошла на стадионе им. Тофика Бахрамова (Баку).

Счет в матче открыл нападающий азербайджанского клуба Ясин Бензиа на 26-й минуте. На 45+2-й минуте форвард хозяев Жуниньо удвоил преимущество «Карабаха».

Во втором тайме на 70-й минуте полузащитник немецкой команды Флориан Вирц отыграл один мяч. На 90+2-й минуте нападающий «Байера» Патрик Шик сравнял счет и спас свою команду от поражения.

Ворота «Карабаха» в этой игре защищал российский голкипер Андрей Лунев, который играл за «Байер» с 2021 по 2023 года.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы пройдет 14 марта в Леверкузене.