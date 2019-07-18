23:44 | Футбол — Лига Европы

"Транс" сына Семина не смог выйти во 2-й отборочный раунд Лиги Европы

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"Транс" уступил "Будучности" в 1-м отборочном раунде Лиги Европы. Эстонскую команду возглавляет Андрей Семин, сын главного тренера "Локомотива" Юрия Семина.

Лига Европы

1-й отборочный раунд

Ответный матч

"Будучност" (Черногория) – "Транс" (Эстония) – 4:1 (1:1)

Голы: Вучич, 2 (1:0). Головлев, 39 (1:1). Бакич, 49 (2:1). Перович, 56 (3:1). Зарубица, 78 (4:1).

Судья: Апостолов (Болгария).

18 июля. Подгорица. Стадион "Градски".

Первый матч – 2:0.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-1/

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