«Трабзонспор» обыграл «Спарту» и вышел в 4-й раунд Лиги Европы
15 августа 2019, 22:39
«Трабзонспор» одержал победу над пражской «Спартой» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. В составе турецкой команды отличились Александер Серлот и Филип Новак.
«Трабзонспор» по сумме двух встреч прошел в следующую стадию турнира (общий счет — 4:3 в пользу турецкой команды).
Лига Европы
3-й отборочный раунд
Второй матч
«Трабзонспор» (Турция) — «Спарта П» (Чехия) — 2:1 (1:0)
Голы: Серлот, 11 (1:0). Гложек, 78 (1:1). Новак, 90+8 (2:1).
Предупреждение: Плавшич, 13.
Удаление: Плавшич (Спарта П), 88.
Судья: Кехлет (Дания).
15 августа. Трабзон. Стадион «Шенол Гюнеш».
Первый матч: 2:2