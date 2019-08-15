«Трабзонспор» обыграл «Спарту» и вышел в 4-й раунд Лиги Европы

«Трабзонспор» одержал победу над пражской «Спартой» (2:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. В составе турецкой команды отличились Александер Серлот и Филип Новак.

«Трабзонспор» по сумме двух встреч прошел в следующую стадию турнира (общий счет — 4:3 в пользу турецкой команды).

Лига Европы

3-й отборочный раунд

Второй матч

«Трабзонспор» (Турция) — «Спарта П» (Чехия) — 2:1 (1:0)

Голы: Серлот, 11 (1:0). Гложек, 78 (1:1). Новак, 90+8 (2:1).

Предупреждение: Плавшич, 13.

Удаление: Плавшич (Спарта П), 88.

Судья: Кехлет (Дания).

15 августа. Трабзон. Стадион «Шенол Гюнеш».

Первый матч: 2:2