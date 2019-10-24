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«Тот, кто потерпит неудачу в наших очных встречах, может забыть о плей-офф». Бийол — о матче с «Ференцварошем»

10:37

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол отметил, что «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии, а, значит, серьезным соперником.

— Команда более чем достойна выступать на групповой стадии Лиги Европы, — цитирует клубная пресс-служба Бийола. — Клуб является действующим чемпионом своей страны, а это уже немало значит. Венгры сыграли вничью с «Эспаньолом», и, как и мы, крупно уступили «Лудогорцу». Получается, тот, кто потерпит неудачу в наших противостояниях, может забыть о плей-офф.

Матч «Ференцварош» — ЦСКА состоится в четверг 24 октября в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

ЦСКА — Ференцварош

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты всех матчей

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 3-й тур




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