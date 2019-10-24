Полузащитник ЦСКА Яка Бийол отметил, что «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии, а, значит, серьезным соперником.

— Команда более чем достойна выступать на групповой стадии Лиги Европы, — цитирует клубная пресс-служба Бийола. — Клуб является действующим чемпионом своей страны, а это уже немало значит. Венгры сыграли вничью с «Эспаньолом», и, как и мы, крупно уступили «Лудогорцу». Получается, тот, кто потерпит неудачу в наших противостояниях, может забыть о плей-офф.

Матч «Ференцварош» — ЦСКА состоится в четверг 24 октября в 19.55 по московскому времени, «СЭ» проведет его текстовую трансляцию.

Сегодня откроем серию из трёх домашних матчей за неделю



?? #ЦСКАференцварош

? @EuropaLeague

? 19:55 мск

? ВЭБ Арена

? Матч ТВ

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