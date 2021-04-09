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Теллес считает, что «МЮ» по максимуму воспользовался моментами в матче с «Гранадой»

07:55
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес после победы над «Гранадой» в 1/4 финала Лиги Европы (2:0) отметил, что игра была непростой.

«Считаю, что мы проделали великолепную работу. Это был непростой матч. Мы знали, что «Гранада» здорово играет, прилагая максимум усилий, и нам пришлось сильно постараться, чтобы добиться такого результата. Впереди второй матч, который также будет непростым. Нужно оставаться в тонусе.

Это был матч, в котором у нас было не так уж много моментов, но я считаю, что сама суть футбола заключается в мелочах. Мы по максимуму воспользовались теми немногими возможностями, которые нам представились", — цитирует пресс-служба УЕФА Теллеса.

Гранада — Манчестер Юнайтед

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029897--granada-vs-man-united/

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