Теллес считает, что «МЮ» по максимуму воспользовался моментами в матче с «Гранадой»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес после победы над «Гранадой» в 1/4 финала Лиги Европы (2:0) отметил, что игра была непростой.

«Считаю, что мы проделали великолепную работу. Это был непростой матч. Мы знали, что «Гранада» здорово играет, прилагая максимум усилий, и нам пришлось сильно постараться, чтобы добиться такого результата. Впереди второй матч, который также будет непростым. Нужно оставаться в тонусе.

Это был матч, в котором у нас было не так уж много моментов, но я считаю, что сама суть футбола заключается в мелочах. Мы по максимуму воспользовались теми немногими возможностями, которые нам представились", — цитирует пресс-служба УЕФА Теллеса.