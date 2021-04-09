Тренер «Славии» назвал многообещающей ничью с «Арсеналом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
07:58
Главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски прокомментировал ничью с «Арсеналом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
«Это очень многообещающий результат. У нас есть шанс завершить начатое во втором матче, на своем поле. «Арсеналу» нужно будет забивать нам в Чехии, а мы постараемся не привозить голы сами себе. Наша защита не должна будет допускать ошибок», — приводит официальный сайт УЕФА слова Трпишовски.
Ответный матч «Славия» — «Арсенал» состоится 15 апреля, начало встречи — в 22.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029898--arsenal-vs-slavia-praha/
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