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Тренер «Славии» назвал многообещающей ничью с «Арсеналом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

07:58
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Главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски прокомментировал ничью с «Арсеналом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это очень многообещающий результат. У нас есть шанс завершить начатое во втором матче, на своем поле. «Арсеналу» нужно будет забивать нам в Чехии, а мы постараемся не привозить голы сами себе. Наша защита не должна будет допускать ошибок», — приводит официальный сайт УЕФА слова Трпишовски.

Ответный матч «Славия» — «Арсенал» состоится 15 апреля, начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029898--arsenal-vs-slavia-praha/

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