Тренер «Славии» назвал многообещающей ничью с «Арсеналом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Главный тренер пражской «Славии» Индржих Трпишовски прокомментировал ничью с «Арсеналом» (1:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

«Это очень многообещающий результат. У нас есть шанс завершить начатое во втором матче, на своем поле. «Арсеналу» нужно будет забивать нам в Чехии, а мы постараемся не привозить голы сами себе. Наша защита не должна будет допускать ошибок», — приводит официальный сайт УЕФА слова Трпишовски.

Ответный матч «Славия» — «Арсенал» состоится 15 апреля, начало встречи — в 22.00 (мск).