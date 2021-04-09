Сульшер доволен итогом матча с «Гранадой»

Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер после победы над «Гранадой» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (2:0) отметил, что вечер не был идеальным.

«Нельзя сказать, что это был идеальный вечер для нас. В ответной игре мы недосчитаемся трех игроков, получивших дисквалификации, но 2:0 — хороший результат. Добиться такого результата в Испании очень непросто. Я очень доволен итогом этого матча.

Рэшфорд и Бруну Фернандеш очень важны для нас. Маркус прерасно расорядился мячом в завершении атаки, и Бруну достаточно спокойно реализовал пенальти, хотя вратарь едва не отразил мяч.

Мы хотим побеждать в каждом матче. У нас все еще молодая команда, которая продолжает прогрессировать. Нужно расти и дальше. Мы всегда стараемся идти вперед и создавать моменты. С уверенностью подойдем к ответной игре на «Олд Траффорд», — цитирует пресс-служба УЕФА Сульшера.