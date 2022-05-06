Тедеско назвал причины поражения от «Рейнджерс» в полуфинале Лиги Европы

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско после поражения от «Рейнджерс» (1:3) в ответном матче 1/2 финала отметил атмосферу на стадионе. Шотландская команда пробилась в финал.

«Атмосфера. Это была наэлектризованная атмосфера — лучшая, чтоя когда-либо видел на футбольном стадионе. Мы дарим слишком много подарков в важный момент сезона. Мы это уже видели в матче с «Унионом», но нам повезло выйти в полуфинал Кубка Германии, а затем в бундеслиге. И в Бергамо тоже, хотя мы там сыграли очень хорошо. Сегодня во многих ситуациях 50 на 50 соперники были лучше» , — цитирует Kicker Тедеско.

В первом матче немецкая команда одержала победу с минимальным счетом, поэтому в финал вышел «Рейнджерс».

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.