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Ван Бронкхорст — о выходе «Рейнджерс» в финал Лиги Европы: «Очень сложно подобрать слова»

Ван Бронкхорст прокомментировал победу над «Лейпцигом» в полуфинале Лиги Европы
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джованни ван Бронкхорст.
Фото Reuters

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал победу над «Лейпцигом» (3:1) в ответном матче 1/2 финала. Шотландская команда пробилась в финал.

«Очень сложно подобрать слова. Это был изумительный вечер. Мы говорили перед игрой, что сделаем все возможное. Игроки были превосходны. Лучше не придумаешь», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Бронкхорста.

В первом матче немецкая команда одержала победу с минимальным счетом, поэтому в финал вышел «Рейнджерс».

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033444--rangers-vs-leipzig/
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