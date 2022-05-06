Ван Бронкхорст прокомментировал победу над «Лейпцигом» в полуфинале Лиги Европы

Главный тренер «Рейнджерс» Джованни ван Бронкхорст прокомментировал победу над «Лейпцигом» (3:1) в ответном матче 1/2 финала. Шотландская команда пробилась в финал.

«Очень сложно подобрать слова. Это был изумительный вечер. Мы говорили перед игрой, что сделаем все возможное. Игроки были превосходны. Лучше не придумаешь», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Бронкхорста.

В первом матче немецкая команда одержала победу с минимальным счетом, поэтому в финал вышел «Рейнджерс».

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье (Испания) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Начало встречи — 22.00 по московскому времени.