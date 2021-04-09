Джеймс прокомментировал победу над «Гранадой» в Лиге Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэниэл Джеймс после победы над «Гранадой» в 1/4 финала Лиги Европы (2:0) отметил, что в ответной встрече нужно сыграть с тем же настроем. Также он добавил, что впереди важная игра против «Тоттенхэма».

«Это большая победа. Знали, что здесь будет непросто. Маркус прекрасно реализовал свой момент, и Бруну с пенальти в концовке снял все вопросы. Впрочем, впереди еще второй матч. Мы с самого начала понимали, что нас ждет непростой матч. Надо было показать свой футбол, и нам это удалось. Первый мяч был забит в нашем стиле. Второй гол лишь увеличил наши шансы на общую победу.

Нужно сыграть в ответном матче с таким же настроем, как сегодня. Но в первую очередь мы должны восстановиться и подготовиться к воскресному матчу с «Тоттенхэмом», — цитирует пресс-служба УЕФА Джеймса.