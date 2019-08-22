«Спартак» проиграл «Браге» в отборе Лиги Европы
«Спартак» на чужом поле в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы уступил «Браге» (0:1). Единственный мяч на свой счет записал нападающий Рикарду Орта.
Ответная игра пройдет в России в четверг, 29 августа.
Лига Европы
4-й отборочный раунд
Первый матч
«Брага» (Португалия) — «Спартак» (Россия) — 1:0 (0:0)
Гол: Р.Орта, 74.
«Брага»: Матеус, Эсгайю, Бруну Виана, Сантуш (Витор Тормена, 64), Секейра, А.Орта (Мурило, 85), Пальинья, Франсержиу (Жоау Новаиш, 46), Эдуарду, Паулинью, Р.Орта.
«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев (Умяров, 85), Шюррле, З.Бакаев, Понсе, Мирзов (Мельгарехо, 63).
Предупреждения: Гулиев, 26. Жоау Новаиш, 51. Джикия, 78. З.Бакаев, 90+1.
Судьи: Эстрада Фернандес. Лопес-Де Серайн, Наранхо (все — Испания).
22 августа. Брага. Стадион «Муниципальный».
Рикарду Орта коленом переправляет мяч в ворота красно-белых.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 22, 2019
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? «Матч! Клуб»
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https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2019-2020/qualify/-4/