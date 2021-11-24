Самедов — о предстоящем матче против «Наполи»: «Для «Спартака» это матч жизни»
13:20
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Наполи».
«Надеюсь, что в сегодняшней встрече «Спартак» наберет очки. Вполне возможно, что матч получится зрелищным, так как игра в тот раз была очень эмоциональной, особенно концовка. «Наполи» захочет взять реванш. Для «Спартака» это тоже матч жизни, если они хотят выйти из группы. У «Наполи» и в тот раз был серьезный настрой, они профессионалы. Обе команды серьезно отнесутся к этой встречи», — сказал Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет 24 ноября 2021 года на стадионе Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Начало — в 18:30 по московскому времени.
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