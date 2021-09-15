«Спартак» — «Легия»: Промес и Понсе выйдут в стартовом составе
16:21
«Спартак» примет на своем поле «Легию» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия — Мозес, Умяров, Зобнин, Айртон — Промес, Ларссон, Понсе.
Запасные: Ребров, Селихов, Кофрие, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Литвинов, Хендрикс, Игнатов, Ломовицкий, Бакаев, Соболев.
«Легия»: Боруц — Навроцки, Ветеска, Енджейчик — Младенович, Лукиньяс, Харатин, Слиш, Юханссон — Жозуэ, Эмрели.
Матч начнется в 17.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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