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«Спартак» — «Легия»: Промес и Понсе выйдут в стартовом составе

16:21
Игроки «Легии». Фото Twitter
Игроки «Легии». Фото Twitter
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«Спартак» примет на своем поле «Легию» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия — Мозес, Умяров, Зобнин, Айртон — Промес, Ларссон, Понсе.

Запасные: Ребров, Селихов, Кофрие, Кутепов, Ещенко, Гапонов, Литвинов, Хендрикс, Игнатов, Ломовицкий, Бакаев, Соболев.

«Легия»: Боруц — Навроцки, Ветеска, Енджейчик — Младенович, Лукиньяс, Харатин, Слиш, Юханссон — Жозуэ, Эмрели.

Матч начнется в 17.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Спартак — Легия

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Иван Шитик все материалы автора

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