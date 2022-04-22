Соболев: «Спартак» выиграл бы Лигу Европы, если бы нас не дисквалифицировали"

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в интервью «СЭ» оценил уровень российского футбола и пошутил, что красно-белые стали бы победителями Лиги Европы, если бы не решение УЕФА о снятии команды с розыгрыша.

— Нам удалось выйти из сложнейшей группы Лиги Европы с первого места. Сейчас нас дисквалифицировали. Теперь могу сказать, что мы выиграли бы Лигу Европы, если бы нас не сняли. Могу смело так заявлять. Шучу, конечно. Но если серьезно: «Наполи» мы обыграли дважды, с «Лестером» вничью сыграли, заняли первое место в группе... Да мы бы выиграли этот титул — вообще легко. Мы тогда просто не стали говорить — боялись сглазить, ха-ха.

Кто у нас там был, «РБ Лейпциг»? «Прибили» бы их дома 3:0, а потом туда поехали — и еще два закинули бы. Ну реально, я играл с «Наполи», с «Лестером»... Понятное дело, что с «Лестером» на выезде было прям очень тяжело. Но я не могу сказать, что мы от них сильно отстанем. По поводу «Наполи»: я думал, Кулибали такой здоровый, огромный защитник, которого просто невозможно продавить. В итоге я из-под него забил головой.

— Оказался проходным?

— Нет, он хороший защитник, не проходной. Перед игрой думал: «Как я с ним буду бороться...» Но я не могу сказать, что это какой-то недосягаемый уровень для нас. Конечно, в мире есть невероятные футболисты: Месси, Роналду, Левандовски. Но, опять же, в футбол играют 11 человек.