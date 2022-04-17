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Сегодня, 11:15

Тер Штеген прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги Европы

Голкипер «Барселоны» тер Штеген поделился эмоциями после вылета команды из Лиги Европы
Виктория Кравченко
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился эмоциями после вылета команды из Лиги Европы.

«Сложно подобрать слова. Теперь мы должны подняться, и я уверен, что мы это сделаем», — написал тер Штеген в социальных сетях.

14 апреля «Барселона» в домашнем матче четвертьфинала Лиги Европы проиграла «Айнтрахту» (2:3). Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла немецкая команда.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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ТБ 2.5

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1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
Марк-Андре тер Штеген
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Барселона
0
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