Тер Штеген прокомментировал вылет «Барселоны» из Лиги Европы

Голкипер «Барселоны» тер Штеген поделился эмоциями после вылета команды из Лиги Европы

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился эмоциями после вылета команды из Лиги Европы.

«Сложно подобрать слова. Теперь мы должны подняться, и я уверен, что мы это сделаем», — написал тер Штеген в социальных сетях.

14 апреля «Барселона» в домашнем матче четвертьфинала Лиги Европы проиграла «Айнтрахту» (2:3). Таким образом, по сумме двух матчей в полуфинал турнира вышла немецкая команда.