Соболев считает, что «Спартак выиграл бы Лигу Европы

Нападающий «Спартака» Александр Соболев предположил, как бы выглядели красно-белые в Лиге Европы.

«Если предположить, что нынешнему «Спартаку» удалось пробиться в Лигу чемпионов, на что бы в ней претендовала команда? Не знаю. Но тот «Спартак»... Мы бы выиграли Лигу Европы. Сейчас уже никто ничего не докажет, мы бы выиграли тогда. Нас дисквалифицировали грамотно», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

В 2021 году «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы, сыграв против «Легии», «Наполи» и «Лестера».

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.