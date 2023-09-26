Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 10:56

Соболев считает, что «Спартак выиграл бы Лигу Европы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Спартака» Александр Соболев предположил, как бы выглядели красно-белые в Лиге Европы.

«Если предположить, что нынешнему «Спартаку» удалось пробиться в Лигу чемпионов, на что бы в ней претендовала команда? Не знаю. Но тот «Спартак»... Мы бы выиграли Лигу Европы. Сейчас уже никто ничего не докажет, мы бы выиграли тогда. Нас дисквалифицировали грамотно», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

В 2021 году «Спартак» занял первое место в группе Лиги Европы, сыграв против «Легии», «Наполи» и «Лестера».

Российские клубы и сборные по футболу с февраля 2022 года отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-sobolev-spartak-vy-igral-by-le-gramotno-diskvalifitsirovali/
Александр Соболев
Футбол
Лига Европы УЕФА
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
11
5
Читайте также
Биография Никиты Нагорного: жизнь и карьера олимпийского чемпиона
Американец Винсент Чжоу обвинил российских фигуристов в употреблении допинга
Посол Антонов призвал США не усиливать антироссийские настроения в Армении
Российская система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью
США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Арсенал» — «Спортинг»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Ференцварош» — «Байер»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Реал Сосьедад» — «Рома»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Юнион» — «Унион»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Фрайбург» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Бетис» — «Манчестер Юнайтед»: видеообзор, 1/8 финала Лиги Европы
«Фенербахче» — «Севилья»: видеообзор матча, 1/8 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» — «Бетис»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрайбург»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Севилья» — «Фенербахче»: Лига Европы, видеообзор матча
«Байер» — «Ференцварош»: Лига Европы, видеообзор матча
«Рома» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, видеообзор матча
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Унион» — «Юнион»: Лига Европы, 1/8 финала, видеообзор матча
«Рома» — «Зальцбург»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: Лига Европы, видеообзор матча
«Монако» — «Байер»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Нант» — «Ювентус»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Байер» — «Монако»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Ювентус» — «Нант»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, видеообзор
«Зальцбург» — «Рома»: Лига Европы, стыковой раунд, видеообзор матча
«Рома» — «Лудогорец»: видеообзор матча
«Арсенал» — «Цюрих»: видеообзор матча
«Буде-Глимт» — ПСВ: видеообзор матча
«Монако» — «Црвена Звезда»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Марч — о поражении от АЕКа: «Когда пропускаешь три гола в Лиге Европы, вернуться в игру очень сложно»
Новости
RSS RSS
Все новости