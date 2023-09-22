Марч — о поражении от АЕКа: «Когда пропускаешь три гола в Лиге Европы, вернуться в игру очень сложно»

Полузащитник «Брайтона» Солли Марч подвел итоги матча группового турнира Лиги Европы против АЕКа (2:3).

«Это было большое событие для клуба, которого мы ждали с конца прошлого сезона. Мы пропустили три легких гола. В Лиге Европы, если пропускаешь три, вернуться в игру очень сложно», — приводит слова Марча официальный сайт УЕФА.

В следующем матче «Брайтон» 5 октября сыграет с «Марселем», АЕК в этот же день встретится с «Аяксом».