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«Скажи: «Лига Европы». Раздевалка «Браги» после матча со «Спартаком»

29 августа 2019, 23:32
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В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы «Брага» на выезде победила «Спартак» (2:1). Таким образом, по сумме двух матчей португальцы прошли в групповой этап турнира.

После окончания встречи «Брага» выложила фото из раздевалки команды.

«Скажи: «Лига Европы», — написано в сообщении в клубном Twitter.

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