«Скажи: «Лига Европы». Раздевалка «Браги» после матча со «Спартаком»

В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы «Брага» на выезде победила «Спартак» (2:1). Таким образом, по сумме двух матчей португальцы прошли в групповой этап турнира.

После окончания встречи «Брага» выложила фото из раздевалки команды.

«Скажи: «Лига Европы», — написано в сообщении в клубном Twitter.