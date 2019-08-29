«Скажи: «Лига Европы». Раздевалка «Браги» после матча со «Спартаком»
29 августа 2019, 23:32
В ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы «Брага» на выезде победила «Спартак» (2:1). Таким образом, по сумме двух матчей португальцы прошли в групповой этап турнира.
После окончания встречи «Брага» выложила фото из раздевалки команды.
«Скажи: «Лига Европы», — написано в сообщении в клубном Twitter.
«Digam UEFA Europa Leagueeee!» ???#UEL pic.twitter.com/JU9ZghkRWc— SC Braga (@SCBragaOficial) August 29, 2019
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