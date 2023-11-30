Скандал в Лиге Европы: Миранчук заменил не того футболиста из-за ошибки арбитра

Любопытный и редкий эпизод случился по ходу матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы «Аталанта» — «Спортинг».

На 69-й минуте встречи на поле появился Алексей Миранчук. По замыслу главного тренера Джанпьеро Гасперини должен был заменить защитника Скальвини, однако по ошибке поле покинул хавбек Копмайнерс.

По какой-то причине резервный арбитр поднял табло с номером 7, под которым выступает нидерландец, и Миранчук вышел на поле. Когда тренерский штаб осознал, что произошла техническая ошибка, «Аталанта» попыталась убедить главного арбитра, что ушел не тот футболист. Однако рефери дал понять, что Алексей уже в игре, а Копмайнерс — на скамейке, поэтому Скальвини пришлось остаться на газоне. Позднее он был заменен.