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Шкодран Мустафи: «Хотел бы, чтобы матчи с «Виторией» завершился на 90-й минуте

22:59
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Защитник «Арсенала» Шкодран Мустафи — о матче Лиги Европы с «Виторией Гимарайнш» (1:1). Он открыл счет на 80-й минуте, но на 90+1-й результат сравнял Бруну Дуарте.

— Это было непросто. Я хотел бы, чтобы матч завершился на 90-й минуте, — цитирует футболиста ВВС. — Они все бросились вперед, и иногда в таких случаях не получается сохранить организованность. Думаю, мы могли сыграть лучше, но нас нужно принять этот результат и забрать это очко. Нужно двигаться дальше, беря позитив от каждого матча. Это хорошая команда, они не зря играют в Лиге Европы. Они играли довольно компактно. Мы играли в три защитника, чего уже давно не делали.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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