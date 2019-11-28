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Широков считает, что Ари специально получил вторую желтую карточку

28 ноября 2019, 22:33
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Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков высказал мнение, что нападающий команды Ари специально получил вторую желтую карточку в матче Лиги Европы с «Базелем» (1:0).

— Ситуация с Ари была абсолютно понятной уже тогда, когда он получил первую желтую карточку, — цитирует Широкова ТАСС. — Было очевидно, что он получит вторую. Руководство «Краснодара», думаю, так же прекрасно это понимало, нужно было просто менять его. Без Ари «Краснодару» будет очень трудно в следующем матче. За такие ситуации игрока надо очень жестко наказывать. Было очевидно, что он хотел получить желтую карточку и не играть в последнем матче.

«Краснодар» набрал девять очков и на данный момент занимает третье место в группе С.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7223727

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