«Шахтер» сыграл вничью с «Бенфикой» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Бенфика» дома сыграла вничью с «Шахтером» (3:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра прошла в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу да Луж».

В составе «Бенфики» по разу забили полузащитник Луиш Пиззи, защитник Рубен Диаш и форвард Рафа Силва. У «Шахтера» — Тарас Степаненко, Алан Патрик и автогол на счету Диаша.

По сумме двух матчей «Шахтер» прошел «Бенфику» (общий счет — 5:4). Украинская команда вышла в 1/8 финала ЛЕ.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

«Бенфика» (Португалия) — «Шахтер Д» (Украина) — 3:3 (2:1)

Голы: Пиззи, 9 (1:0). Рубен Диаш, 12 — в свои ворота (1:1). Рубен Диаш, 36 (2:1). Рафа Силва, 47 (3:1). Степаненко, 49 (3:2). Патрик, 71 (3:3).

«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Тавареш, Таарабт, Пиззи (Жоау Филипе, 79), Вайгль, Шикинью (Сеферович, 67), Рафа Силва, Диегу Соуза (Винисиус, 79).

«Шахтер Д» (Украина): Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Додо, Степаненко, Тайсон (Коноплянка, 86), Патрик (Хочолава, 90+2), Марлос (Тете, 62), Маркос Антониу, Мораэс.

Предупреждения: Исмаили, 43. Рафа Силва, 50. Тайсон, 83. Коноплянка, 87.

Судья: Кайперс (Голландия).

27 февраля. Лиссабон. Стадион «Да Луш».

Первый матч: 1:2