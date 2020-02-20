«Шахтер» одолел «Бенфику» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Шахтер» принимал «Бенфику» в матче 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече клуб из Донецка на своем поле одержал победу со счетом 2:1.

Ответная встреча состоится 27 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

«Шахтер Д» (Украина) — «Бенфика» (Португалия) — 2:1 (0:0)

Голы: Патрик, 56 (1:0). Пиззи, 67 — с пенальти (1:1). Коваленко, 72 (2:1).

«Шахтер Д» (Украина): Пятов, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Степаненко, Тайсон (Тете, 90+4), Патрик (Маркос Антониу, 80), Марлос (Коноплянка, 83), Болбат, Коваленко, Мораэс.

«Бенфика» (Португалия): Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Франсишку Феррейра, Тавареш, Таарабт, Пиззи (Самарис, 90+2), Флорентину, Шикинью (Рафа Силва, 79), Сеферович (Винисиус, 69), Серви.

Предупреждение: Флорентину, 90+5.

Судья: Мэдден (Шотландия).

20 февраля. Харьков. Стадион «ОСК Металлист».

«Спортинг» (Португалия) — «Истанбул Башакшехир» (Турция) — 3:1 (2:0)

Голы: Коатес, 3 (1:0). Шпорар, 44 (2:0). Вьетто, 51 (3:0). Вишча, 77 — с пенальти (3:1).

«Спортинг» (Португалия): Машимиану, Коатес, Ристовски, Нету, Батталья, Акунья, Вендел, Вьетто, Шпорар (Мендеш, 71), Боласье (Плата, 89), Кабраль (Думбья, 82).

«Истанбул Башакшехир» (Турция): Гюнок, Шкртел (Элиа, 70), Клиши, Жуниор Кайсара, Понк, Вишча, Махмут Текдемир, Ирфан Кахведжи (Алексич, 81), Ба, Гульбраннсен (Беркай Озджан, 46), Кривелли.

Предупреждения: Кривелли, 57. Нету, 75. Понк, 79.

Судья: Тэйлор (Англия).

20 февраля. Лиссабон. Стадион «Жозе Алваладе».