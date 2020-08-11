«Шахтер» и «Севилья» вышли в полуфинал Лиги Европы

«Шахтер» вышел в полуфинал Лиги Европы-2019/20. В единственном матче на нейтральном поле в Гельзенкирхене горняки разгромили «Базель» — 4:1. Соперником «Шахтера в полуфинале станет «Интер», который ранее одолел «Байер» (2:1).

В другом четвертьфинале «Севилья» в концовке встречи вырвала победу у «Вулверхэмптона» — 1:0. Игра состоялась в Дуйсбурге. В первом тайме «волки» не забили пенальти.

«Севилья» встретится с «Манчестер Юнайтед», который был сильнее «Копенгагена» (1:0).

Матч «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» пройдет 16 августа в Кельне, игра «Интер» — «Шахтер» — 17 августа в Дюссельдорфе. Финал намечен на 21 августа и должен состояться в Кельне.

Лига Европы

1/4 финала

«Шахтер» (Украина) — «Базель» (Швейцария) — 4:1 (2:0)

Голы: Мораэс, 2 (1:0). Тайсон, 22 (2:0). Патрик, 75 — с пенальти (3:0). Додо, 88 (4:0). ван Волфсвинкел, 90+2 (4:1).

«Шахтер»: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Додо, Бондарь, Степаненко, Тайсон (Майкон, 85), Патрик (Коваленко, 78), Марлос (Соломон, 72), Маркос Антониу (Тете, 85), Мораэс (Фернанду, 85).

«Базель»: Николич, Видмер, Петретта, ван дер Верфф (Рамирес, 73), Альдерете, Штокер (ван Волфсвинкел, 73), Фрай, Джака (Маршан, 60), Кампо, Пулулу, Артур Кабрал (Адеми, 73).

Предупреждения: Фрай, 26. Патрик, 52. Артур Кабрал, 64. Бондарь, 87.

Судья: Оливер (Англия).

11 августа. Гельзенкирхен. Стадион «Arena AufSchalke».

«Вулверхэмптон» (Англия) — «Севилья» (Испания) — 0:1 (0:0)

Гол: Окампос, 88.

Нереализованный пенальти: Хименес, 13 (вратарь)

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Коади, Винагре, Жоау Моутинью (Педру Нету, 71), Дендонкер, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре (Жота, 79).

«Севилья»: Буну, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Банега, Фернанду Режес, Хоан Хордан (Васкес, 85), Сусо (Эль-Хаддади, 89), Окампос, Эн-Несири (де Йонг, 85).

Предупреждения: Диегу Карлос, 11. Саисс, 49. Невеш, 90+1.

Судья: Орсато (Италия).

11 августа. Дуйсбург. Стадион «Шауйнсланд-Райзен-Арена».