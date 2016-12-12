17:47 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Сергей Ташуев: "Фенербахче" - хороший соперник для "Краснодара". Адреналин будет"

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Бывший главный тренер "Краснодара" Сергей Ташуев после жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы отметил, что "быков" ждет интересное противостояние с "Фенербахче". По словам наставника, шансы равны.

– Соперник достаточно сильный, тем более вышел с первого места из достаточно сложной группы ("Фенербахче", "Манчестер Юнайтед", "Фейеноорд" и "Заря". – Прим. "СЭ"), – отметил Ташуев. – И "Фейеноорд", и "МЮ" – серьезные европейские клубы. Это раз. Во-вторых, "Фенербахче" – это хороший соперник для "Краснодара", интересное противостояние. Я думаю, адреналин будет. Нормальный жребий, увлекательный матч нас ожидает. Я бы поставил 50 на 50.

– То есть фаворита в этой встрече нет?

– Мне кажется, нет. 50 на 50. Тем более, у "Краснодара" еще есть время, чтобы понять, по какому пути идти, как усиливаться, что дальше делать.

– Что вы имеете в виду?

– Во-первых, "Краснодар" проведет предсезонные сборы с новым тренером. Понятно, что-то будет меняться, возможно, какой-то вектор подготовки. Методической в первую очередь. Шалимов не проводил раньше целого сезона в качестве главного тренера, это для него будет первый сбор. Мы не знаем, как команда будет выглядеть перед "Фенербахче", и именно этот момент подогревает интерес, как она будет готова, ведь есть время достроить ее. У Кононова была уже стабильная наработанная система. Сегодня она, возможно, будет другой. Или соединенная. Но в любом случае, когда приходит новый тренер, что-то будет меняться. Может, в психологии, может, что-то еще, и так далее. Это нюансы. Поэтому я думаю, что будет какой-то другой путь подготовки к матчам, турнирам, чтобы постараться обыграть соперников и пройти дальше. Это больше связано с тренерским составом. (Екатерина ПОТАПОВА)

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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