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Сергей Семак: "Шансы на проход есть. Все бывает"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от "Вильярреала" (1:3) оценил игру Далера Кузяева на левом фланге защиты, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

 
7 марта. Санкт-Петербург. &quot;Зенит&quot; &ndash; &quot;Вильярреал&quot; &ndash; 1:3. 33-я минута. Висенте Иборра забил первый из трех голов гостей.Кошмар в Петербурге. "Зенит" разбит "Вильярреалом"

– Как вы теперь оцениваете шансы на проход в следующий раунд?

– Это футбол. Шансы есть. Мы будем готовиться к ответному матчу, постараемся подготовиться как можно лучше. Не собираемся делить игры на менее важные и более важные. Все бывает.

– Почему вы выпустили Заболотного так поздно?

– До этого сделали две замены и на случай форс-мажора (например, травм) мы приберегали третью.

– Как вы оцените игру Кузяева?

– Хорошо сыграл. За исключением некоторых моментов, о которых он знает. В остальном он сыграл хорошо.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 1/8 финала. "Зенит", "Краснодар" и другие матчи
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