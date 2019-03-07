Сергей Семак: "Шансы на проход есть. Все бывает"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от "Вильярреала" (1:3) оценил игру Далера Кузяева на левом фланге защиты, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.

– Как вы теперь оцениваете шансы на проход в следующий раунд?

– Это футбол. Шансы есть. Мы будем готовиться к ответному матчу, постараемся подготовиться как можно лучше. Не собираемся делить игры на менее важные и более важные. Все бывает.

– Почему вы выпустили Заболотного так поздно?

– До этого сделали две замены и на случай форс-мажора (например, травм) мы приберегали третью.

– Как вы оцените игру Кузяева?

– Хорошо сыграл. За исключением некоторых моментов, о которых он знает. В остальном он сыграл хорошо.​

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