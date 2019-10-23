Сергей Ребров: «С Семаком обсуждаем все, но ЦСКА не касались»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров прокомментировал подготовку к матчу группового этапа Лиги Европы с ЦСКА.

— С какими чувствами возвращаетесь в Россию?

— Да, я играл здесь, и выиграл чемпионство с «Рубином». И это совсем другая история. Если бы вы не напомнили, я бы и не вспомнил сегодня. Сейчас мы играем в Лиге Европы, это важный турнир для команды, Будапешта и всей Венгрии.

— Что ждете от ЦСКА?

— Все знают ЦСКА, его представлять не надо. Они каждый год играет в Европе, чаще в Лиге чемпионов, показывая очень интенсивный футбол. Не многие команды в России показывают такой футбол, как ЦСКА. Все игроки нацелены на быстрый отбор мяча. В середине поля хорошие игроки, которые держат мяч и работают интенсивно. Впрочем, как и крайние, как и тройка центральных защитников. В общем, ЦСКА можно охарактеризовать как команду, которая играет в очень интенсивный футбол плюс имеет качественный подбор футболистов.

— Советовались с Сергеем Кузнецовым, который сейчас только работал в чемпионате России?

— Конечно я знаю и Сергея, и его отца. Конечно, если бы мы играли со «Спартаком», то посоветовался с Сергеем. Но сейчас есть интернет, и я знаю о ЦСКА достаточно много. У нас есть профессионалы, которые дают нам достаточно информации.

— Известно, что вы дружите с Сергеем Семаком. Может быть, с ним общались?

— По поводу чего? Семака я уважаю за работу в «Зените». Он супер-игрок и талантливый тренер, которые даже в его возрасте имеет серьезную перспективу. Я общаюсь с Сергеем достаточно по поводу его карьеры, его игроков. Но по поводу ЦСКА я не общался.

— Удивлены местом в таблице?

— ЦСКА 100 процентов не заслуживал поражение 1:5 с «Лудогорцем». То же самое — игра с «Эспаньолом». Испанцы забили два, но практически ничего не создали. Но это футбол, в нем случаются и такие поражения. (Александр Рогулев)