Руй Витория: «Спартак» завоевал первое место по праву»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу команды над «Легией» (1:0) и выход в плей-офф Лиги Европы.

«Очень важная и очень сложная победа для нас. Команда прекрасно действовала тактически, прежде всего, в обороне. Ребята бились друг за друга, действовали компактно. Разве что во втором тайме чуть не хватило концентрации, чтобы более спокойно завершить матч. Мы приехали сюда не мстить за поражение. Мы приехали выигрывать — и сделали это. Это заслуженная победа наших игроков. И первое место в группе, считаю, мы завоевали по праву», — сказал Витория на пресс-конференции.