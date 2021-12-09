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Руй Витория: «Спартак» завоевал первое место по праву»

23:20
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу команды над «Легией» (1:0) и выход в плей-офф Лиги Европы.

«Очень важная и очень сложная победа для нас. Команда прекрасно действовала тактически, прежде всего, в обороне. Ребята бились друг за друга, действовали компактно. Разве что во втором тайме чуть не хватило концентрации, чтобы более спокойно завершить матч. Мы приехали сюда не мстить за поражение. Мы приехали выигрывать — и сделали это. Это заслуженная победа наших игроков. И первое место в группе, считаю, мы завоевали по праву», — сказал Витория на пресс-конференции.

Лига Европы. Группа C
09 дек, 20:45. Pepsi Arena (Wojska Polskiego) (Варшава)
Легия
0:1
Спартак
Голы
Бакаев, 17 (0:1)
Нереализованный пенальти
Пекхарт 90
Легия
Боруц Ветеска Рибейру Юханссон Навроцки Андре Мартинш (Пекхарт, 72 ) Жозуэ (Рафа Лопеш, 65 ) Лукиньяс Слиш (Харатин, 66 ) Кастрати (Скверчински, 90 ) Эмрели (Влодарчик, 72 )
Спартак
Селихов Кофрие Жиго Айртон Джикия Мозес Бакаев (Ломовицкий, 88) Умяров Игнатов (Мелкадзе, 77) Зобнин (Хендрикс, 76) Промес
Предупреждения
Андре Мартинш 24, Жозуэ 26, Слиш 44, Кастрати 61, Ветеска 81  -  Промес 34, Джикия 61, Мелкадзе 80
Судьи
Юг Жунич Вукан
ВАР
Мартинес Кабаньеро

 

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Артем Калинин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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