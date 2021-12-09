Черчесов: «Рад, что весна будет окрашена «Зенитом» и «Спартаком»!»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы после победы над польской «Легией» (1:0).

«Есть эмоции, а есть реалии, — сказал Черчесов «СЭ». — А реалии в том, что «Спартак» вышел в весну. Футбол показывает, что есть бумага, где кто-то фаворит, а есть игры, которые должны это подтвердить. В таком длинном турнире бывает всякое: форма игроков, карточки, травмы. На этой дистанции «Спартак» занял свое достойное место. Рад, что весна будет окрашена «Зенитом» и «Спартаком». Поздравляю с выходом в евровесну «Зенит» и «Спартак».

«Спартак» набрал 10 очков и занял первое место в группе С. Благодаря этому команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы, минуя стыковые матчи с командами из Лиги чемпионов.