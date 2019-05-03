Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик отметил игру своего партнера по команде Жоржинью в первом матче 1/2 финала Лиги Европы против "Айнтрахта" (1:1).

- Жоржинью диктовал ход игры. Он оттягивал на себя игроков, что давало мне пространство для того, чтобы двигаться вперед, - цитирует футболиста ВВС. - Во втором тайме мы большую часть времени владели инициативой, за исключением нескольких контратак. В любом случае мы создавали моменты. На стадионе сегодня было очень громко, мне это очень понравилось. Надеюсь, мы хорошо сыграем в ответном матче.

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