Российские клубы уступили в трех из четырех матчей еврокубков на этой неделе

Российские клубы на этой неделе провели четыре матча в еврокубках. И потерпели поражения в трех из них.

В Лиге Европы ЦСКА на свое поле проиграл «Эспаньолу» (0:2), а «Краснодар» дома проиграл «Хетафе» (1:2).

В Лиге чемпионов «Локомотив» на своем поле был слабее «Атлетико» (0:2).

Победить удалось только «Зениту», который на домашней арене взял три очка в матче с «Бенфикой» (3:1).

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