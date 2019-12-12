Россия пятый раз в истории осталась без евровесны
«Краснодар» проиграл «Хетафе» (0:3) в заключительном матче группового турнира Лиги Европы и не смог выйти в 1/16 финала. «Быки» оставались единственной российской командой, сохранявшей шансы на выход в весеннюю стадию еврокубка.
Ранее в отборочных раундах второго по значимости клубного турнира Европы завершили свое выступление тульский «Арсенал» и «Спартак», а ЦСКА уже не поднимется выше четвертого места в группе.
Игравшие в Лиге чемпионов «Зенит» и «Локомотив» также заняли последние места в своих квартетах. Таким образом, ни один российский клуб не примет участие в весенней стадии еврокубков сезона-2019/20 — пятый раз в истории.
Последний раз такое происходило в 2001 году, когда «Спартак» не смог преодолеть первый групповой этап Лиги чемпионов, а «Анжи», «Торпедо», «Черноморец», «Динамо» и «Локомотив» выбыли на осенней стадии Кубка УЕФА. (Денис Аль-Юсифи)
Сезоны, в которых российские клубы не выходили в весеннюю стадию еврокубков
|
Сезон
|
Клуб
|
Турнир
|
Стадия выбывания
|
1994/95
|
Спартак
|
Лига чемпионов
|
Групповой турнир
|
|
ЦСКА
|
Кубок кубков
|
1/16 финала
|
|
Ротор
|
Кубок УЕФА
|
1/32 финала
|
|
Динамо
|
Кубок УЕФА
|
1/16 финала
|
|
Текстильщик К
|
Кубок УЕФА
|
1/16 финала
|
1996/97
|
Спартак-Алания
|
Кубок УЕФА
|
1/32 финала
|
|
Локомотив
|
Кубок кубков
|
1/8 финала
|
|
Спартак
|
Кубок УЕФА
|
1/16 финала
|
|
Динамо
|
Кубок УЕФА
|
1/32 финала
|
|
Торпедо
|
Кубок УЕФА
|
1/32 финала
|
|
ЦСКА
|
Кубок УЕФА
|
1/32 финала
|
|
Ротор
|
Кубок Интертото
|
Финал
|
|
Уралмаш
|
Кубок Интертото
|
1/2 финала
|
|
КАМАЗ-Чаллы
|
Кубок Интертото
|
1/2 финала
|
1999/00
|
Спартак
|
Кубок УЕФА
|
1/16 финала
|
|
ЦСКА
|
Лига чемпионов
|
2-й отб. раунд
|
|
Зенит
|
Кубок УЕФА
|
1/64 финала
|
|
Локомотив
|
Кубок УЕФА
|
1/32 финала
|
|
Ростсельмаш
|
Кубок Интертото
|
1/2 финала
|
2001/02
|
Спартак
|
Лига чемпионов
|
1-й гр. турнир
|
|
Локомотив
|
Кубок УЕФА
|
1/16 финала
|
|
Анжи
|
Кубок УЕФА
|
1/64 финала
|
|
Торпедо
|
Кубок УЕФА
|
1/64 финала
|
|
Динамо
|
Кубок УЕФА
|
1/32 финала
|
|
Черноморец
|
Кубок УЕФА
|
1/64 финала
|
2019/20
|
Зенит
|
Лига чемпионов
|
Групповой турнир
|
|
Локомотив
|
Лига чемпионов
|
Групповой турнир
|
|
Краснодар
|
Лига Европы
|
Групповой турнир
|
|
ЦСКА
|
Лига Европы
|
Групповой турнир
|
|
Спартак
|
Лига Европы
|
4-й отб. раунд
|
|
Арсенал
|
Лига Европы
|
2-й отб. раунд
Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр