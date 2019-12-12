Россия пятый раз в истории осталась без евровесны

«Краснодар» проиграл «Хетафе» (0:3) в заключительном матче группового турнира Лиги Европы и не смог выйти в 1/16 финала. «Быки» оставались единственной российской командой, сохранявшей шансы на выход в весеннюю стадию еврокубка.

Ранее в отборочных раундах второго по значимости клубного турнира Европы завершили свое выступление тульский «Арсенал» и «Спартак», а ЦСКА уже не поднимется выше четвертого места в группе.

Игравшие в Лиге чемпионов «Зенит» и «Локомотив» также заняли последние места в своих квартетах. Таким образом, ни один российский клуб не примет участие в весенней стадии еврокубков сезона-2019/20 — пятый раз в истории.

Последний раз такое происходило в 2001 году, когда «Спартак» не смог преодолеть первый групповой этап Лиги чемпионов, а «Анжи», «Торпедо», «Черноморец», «Динамо» и «Локомотив» выбыли на осенней стадии Кубка УЕФА. (Денис Аль-Юсифи)

Сезоны, в которых российские клубы не выходили в весеннюю стадию еврокубков

Сезон Клуб Турнир Стадия выбывания 1994/95 Спартак Лига чемпионов Групповой турнир ЦСКА Кубок кубков 1/16 финала Ротор Кубок УЕФА 1/32 финала Динамо Кубок УЕФА 1/16 финала Текстильщик К Кубок УЕФА 1/16 финала 1996/97 Спартак-Алания Кубок УЕФА 1/32 финала Локомотив Кубок кубков 1/8 финала Спартак Кубок УЕФА 1/16 финала Динамо Кубок УЕФА 1/32 финала Торпедо Кубок УЕФА 1/32 финала ЦСКА Кубок УЕФА 1/32 финала Ротор Кубок Интертото Финал Уралмаш Кубок Интертото 1/2 финала КАМАЗ-Чаллы Кубок Интертото 1/2 финала 1999/00 Спартак Кубок УЕФА 1/16 финала ЦСКА Лига чемпионов 2-й отб. раунд Зенит Кубок УЕФА 1/64 финала Локомотив Кубок УЕФА 1/32 финала Ростсельмаш Кубок Интертото 1/2 финала 2001/02 Спартак Лига чемпионов 1-й гр. турнир Локомотив Кубок УЕФА 1/16 финала Анжи Кубок УЕФА 1/64 финала Торпедо Кубок УЕФА 1/64 финала Динамо Кубок УЕФА 1/32 финала Черноморец Кубок УЕФА 1/64 финала 2019/20 Зенит Лига чемпионов Групповой турнир Локомотив Лига чемпионов Групповой турнир Краснодар Лига Европы Групповой турнир ЦСКА Лига Европы Групповой турнир Спартак Лига Европы 4-й отб. раунд Арсенал Лига Европы 2-й отб. раунд

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