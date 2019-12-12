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Россия пятый раз в истории осталась без евровесны

23:21
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«Краснодар» проиграл «Хетафе» (0:3) в заключительном матче группового турнира Лиги Европы и не смог выйти в 1/16 финала. «Быки» оставались единственной российской командой, сохранявшей шансы на выход в весеннюю стадию еврокубка.

Ранее в отборочных раундах второго по значимости клубного турнира Европы завершили свое выступление тульский «Арсенал» и «Спартак», а ЦСКА уже не поднимется выше четвертого места в группе.

Игравшие в Лиге чемпионов «Зенит» и «Локомотив» также заняли последние места в своих квартетах. Таким образом, ни один российский клуб не примет участие в весенней стадии еврокубков сезона-2019/20 — пятый раз в истории.

Последний раз такое происходило в 2001 году, когда «Спартак» не смог преодолеть первый групповой этап Лиги чемпионов, а «Анжи», «Торпедо», «Черноморец», «Динамо» и «Локомотив» выбыли на осенней стадии Кубка УЕФА. (Денис Аль-Юсифи)

Сезоны, в которых российские клубы не выходили в весеннюю стадию еврокубков

Сезон

Клуб

Турнир

Стадия выбывания

1994/95

Спартак

Лига чемпионов

Групповой турнир

ЦСКА

Кубок кубков

1/16 финала

Ротор

Кубок УЕФА

1/32 финала

Динамо

Кубок УЕФА

1/16 финала

Текстильщик К

Кубок УЕФА

1/16 финала

1996/97

Спартак-Алания

Кубок УЕФА

1/32 финала

Локомотив

Кубок кубков

1/8 финала

Спартак

Кубок УЕФА

1/16 финала

Динамо

Кубок УЕФА

1/32 финала

Торпедо

Кубок УЕФА

1/32 финала

ЦСКА

Кубок УЕФА

1/32 финала

Ротор

Кубок Интертото

Финал

Уралмаш

Кубок Интертото

1/2 финала

КАМАЗ-Чаллы

Кубок Интертото

1/2 финала

1999/00

Спартак

Кубок УЕФА

1/16 финала

ЦСКА

Лига чемпионов

2-й отб. раунд

Зенит

Кубок УЕФА

1/64 финала

Локомотив

Кубок УЕФА

1/32 финала

Ростсельмаш

Кубок Интертото

1/2 финала

2001/02

Спартак

Лига чемпионов

1-й гр. турнир

Локомотив

Кубок УЕФА

1/16 финала

Анжи

Кубок УЕФА

1/64 финала

Торпедо

Кубок УЕФА

1/64 финала

Динамо

Кубок УЕФА

1/32 финала

Черноморец

Кубок УЕФА

1/64 финала

2019/20

Зенит

Лига чемпионов

Групповой турнир

Локомотив

Лига чемпионов

Групповой турнир

Краснодар

Лига Европы

Групповой турнир

ЦСКА

Лига Европы

Групповой турнир

Спартак

Лига Европы

4-й отб. раунд

Арсенал

Лига Европы

2-й отб. раунд
Хетафе — Краснодар

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




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