Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что у ЦСКА хорошие шансы на выход из группы Лиги Европы.

«Они не кажутся мне мрачными, даже после поражения в Роттердаме. Команда взрослеет, крепнет. И сегодняшнее лидерство армейцев в чемпионате — не случайность. Что и подтвердила аргументированная во всех отношениях победа над «Ростовом». Верю, что игра за шесть очков с «Фейеноордом» станет для ЦСКА переломной в группе Лиги Европы, поскольку считаю, что выходить из нее клуб обязан», — заявил Романцев.

После трех туров у армейцев два очка в группе К и текущее последнее место. У «Вольфсберга» и «Фейеноорда» по четыре балла, у загребского «Динамо» — пять.

Полностью интервью Олега Романцева можно прочесть на сайте «СЭ».