Роман Зобнин: «Зе Луиш живет с нами. Говорят, уехал на тренировку утром и не вернулся»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Вы живете в Порту. Виделись с Зе Луишем?

— По-моему, он у нас в отеле живет. Говорят, уехал утром на тренировку и не вернулся, ха-ха. Не знаю, может, вечером увидимся. Я соскучился, все соскучились, хотели бы увидеться.