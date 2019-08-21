Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Роман Зобнин: «Зе Луиш живет с нами. Говорят, уехал на тренировку утром и не вернулся»

20:09
Теги:

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился ожиданиями от предстоящего в четверг матча 4-го отборочного раунда Лиги Европы с «Брагой», передает спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Вы живете в Порту. Виделись с Зе Луишем?

— По-моему, он у нас в отеле живет. Говорят, уехал утром на тренировку и не вернулся, ха-ха. Не знаю, может, вечером увидимся. Я соскучился, все соскучились, хотели бы увидеться.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир