Пеллегрини сыграет в финале Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью уверен, что полузащитник Лоренцо Пеллегрини сыграет в финале Лиги Европы против «Севильи».

«Мы пытались использовать Дибалу, я думал, что он сможет сыграть 45 минут против «Салернитаны» или «Болоньи». Пытаемся сделать все, но правда в том, что он отсутствует в общей группе. В субботу его не будет, Пеллегрини тоже, но в среду он точно сыграет», — цитирует Football Italia Моуринью.

Финал Лиги Европы «Рома» — «Севилья» состоится в среду, 31 мая.