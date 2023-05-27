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Сегодня, 06:24

Пеллегрини сыграет в финале Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью уверен, что полузащитник Лоренцо Пеллегрини сыграет в финале Лиги Европы против «Севильи».

«Мы пытались использовать Дибалу, я думал, что он сможет сыграть 45 минут против «Салернитаны» или «Болоньи». Пытаемся сделать все, но правда в том, что он отсутствует в общей группе. В субботу его не будет, Пеллегрини тоже, но в среду он точно сыграет», — цитирует Football Italia Моуринью.

Финал Лиги Европы «Рома» — «Севилья» состоится в среду, 31 мая.

Лоренцо Пеллегрини
Футбол
ФК Рома
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