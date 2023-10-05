«Рома» победила «Серветт», «Славия» разгромила «Шериф»

«Рома» обыграла «Серветт» дома в матче 2-го тура групповой стадии Лиги Европы — 4:0.

У римлян отличился дублем Андреа Белотти, по одному голу у Ромелу Лукаку и Лоренцо Пеллегрини.

В параллельной встрече пражская «Славия» разгромила «Шериф» на своем поле — 6:0. У чешской команды дважды забил Моймир Хытил. По одному голу у Игоха Огбу, Ивана Шранца и Давида Дудеры. Еще один мяч в свои ворота забил защитник гостей Мунаше Гарананга.

«Славия» лидирует в группе G с 6 очками. Пражская команда опережает «Рому», также набравшую 6 очков, по разности забитых и пропущенных мячей. «Серветт» и «Шериф» не набрали ни одного очка за два тура. Швейцарская команда идет третьей благодаря лучшей разности забитых и пропущенных голов.

В третьем туре групповой стадии Лиги Европы «Рома» примет «Славию» на своем поле", а «Серветт» сыграет на выезде против «Шерифа». Оба матча пройдут 26 октября.