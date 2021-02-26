Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» итоги выступления российских команд в еврокубках

«Вы знаете, говорить ничего не хочу даже. Я уже столько раз высказывался на эту тему. Что тут комментировать? Выступают игроки, выступают тренеры и все время одно и то же. Опять проиграли, опять без результата. Мы не можем постоянно утверждать, что это случайности. Столько разговоров, а воз и ныне там. Развития и движения вперед нет совершенно», — сообщил Газзаев «СЭ».

Вчера, 25 февраля, в ответной встрече «Краснодар» уступил загребскому «Динамо» (0:1) и вылетел из Лиги Европы. «Краснодар» был последней командой, представляющей Россию в еврокубках.

(Артем Бухаев)