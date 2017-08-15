Роберто Манчини: "Состояние игроков "Зенита" пока находится под вопросом"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в преддверии первого матча четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Утрехта" считает, что игра команды зависит не только от аргентинских легионеров. Также специалист отметил, что для него не важна система игры – главное, чтобы игроки выкладывались на поле.

– Можно ли ждать от аргентинского усиления результата здесь и сейчас?

– Не считаю, что только от них зависит игра, – цитирует сайт "Зенита" Манчини. – Сейчас важно сплотить команду в единое целое, и вместе с тем сделать так, чтобы аргентинцы влились в состав, узнали лучше своих партнеров.

– Все ли готовы выйти на поле? Насколько серьезной будет ротация?

– Все, кто приехали сюда, теоретически готовы сыграть. Посмотрим на их физическое состояние и оценим его после сегодняшней и завтрашней тренировок. Последнюю игру мы провели буквально 40 часов назад, так что состояние футболистов пока остается под вопросом.

– Нашли ли вы оптимальное сочетание игроков с точки зрения схемы? 4-4-2 или 4-3-3?

– Система не так важна. Самое главное, чтобы футболисты выкладывались на сто процентов, чтобы никто не выпадал. 4-4-2, 4-3-2 или 5-3-2 – это все не играет роли.

Напомним, что матч состоится 16 августа, начало игры – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи