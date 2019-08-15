«Рейнджерс» Джеррарда сыграет в 4-м раунде Лиги Европы с «Легией»
15 августа 2019, 23:55
«Рейнджерс» одержал победу над «Мидтьюлланом» (3:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Шотландская команда под руководством Стивена Джеррарда вышли в 4-й раунд турнира (общий счет — 7:3), где встретится с «Легией».
Лига Европы
Второй матч
3-й отборочный раунд
«Рейнджерс» (Шотландия) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 3:1 (2:0)
Голы: Морелос, 14 (1:0). Оджо, 39 (2:0). Морелос, 49 (3:0). Эвандер, 72 (3:1).
Судья: Ди Белло (Италия).
15 августа. Глазго. Стадион «Айброкс».
Первая встреча: 4:2