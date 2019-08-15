«Рейнджерс» Джеррарда сыграет в 4-м раунде Лиги Европы с «Легией»

«Рейнджерс» одержал победу над «Мидтьюлланом» (3:1) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы. Шотландская команда под руководством Стивена Джеррарда вышли в 4-й раунд турнира (общий счет — 7:3), где встретится с «Легией».

Лига Европы

Второй матч

3-й отборочный раунд

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 3:1 (2:0)

Голы: Морелос, 14 (1:0). Оджо, 39 (2:0). Морелос, 49 (3:0). Эвандер, 72 (3:1).

Судья: Ди Белло (Италия).

15 августа. Глазго. Стадион «Айброкс».

Первая встреча: 4:2