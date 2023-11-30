«Арис» на выезде сыграет против «Рейнджерс» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы в четверг, 30 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Айброкс Стэдиум» (Глазго, Шотландия). Начало — в 23:00 по московскому времени.

Права на показ матчей Лиги Европы принадлежат холдингу «Матч», однако в сетке вещания телеканалов отсутствует трансляция игры «Рейнджерс» — «Арис». Ее лучшие моменты войдут в онлайн-перекличку самых интересных моментов вечера четверга в Лиге Европы на телеканале «Матч Премьер».

Следить за ключевыми событиями матча Лиги Европы можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Рейнджерс» после четырех проведенных туров располагается на второй строчке в турнирной таблице группы С, имея в своём активе семь набранных очков. «Арис», за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, который впервые за долгое время выступает в еврокубках, идет на последнем месте, набрав три очка.

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