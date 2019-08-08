Президент "Туна" считает "Спартак" фаворитом противостояния

Президент "Туна" Маркус Люти считает "Спартак" фаворитом противостояния в третьем отборочном раунде Лиги Европы. Первый матч состоится в Швейцарии.

– Кого вы считаете фаворитом предстоящего противостояния?

– Без всяких сомнений, наш соперник "Спартак" – фаворит пары.

– То, что вы проведете первый матч дома, будет на руку вашей команде?

– Существует много теорий о том, есть ли преимущество в проведении первого матча дома. Но в целом, это не имеет особого значения. Если вы играете дома, ваша задача – создать определенный задел перед гостевой встречей. А играя в гостях, вы знаете, какой план будет на ответный матч. Поэтому для нас это не играет никакой роли.

"СЭ" проведет трансляцию матча "Тун" – "Спартак", который пройдет в четверг, 8 августа, начало – в 20.00 (мск).

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