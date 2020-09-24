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Пресс-конференцию украинского клуба перед матчем Лиги Европы отменили из-за отсутствия интереса у СМИ

12:17
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Пресс-конференция главного тренера «Десны» Александра Рябоконя перед матчем 3-го раунда квалификации Лиги Европы против «Вольфсбурга» была отменена, сообщает телеканал «Футбол 1».

Причиной несоблюдения официальной процедуры стало отсутствие интереса у немецких СМИ к данному событию, ни один журналист на нее не аккредитировался.

Матч «Вольфсбург» — «Десна» пройдет сегодня. Начало — в 21.15 (мск). Для украинского клуба это будет дебютная встреча в еврокубках.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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