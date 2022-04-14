Дзаппакоста считает, что только вера поможет «Аталанте» выйти в полуфинал Лиги Европы

Защитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против «Лейпцига» отметил, что нужно верить в успех.

«Мне посчастливилось выиграть [Лигу Европы УЕФА] с «Челси», и я хорошо помню, что в том году было много противостояний, которые складывались в нашу пользу. Нет никакого секрета, все может решить один удачный момент в матчах плей-офф, и эмоции могут сыграть ключевую роль. В конечном счете, дальше проходят те команды, которые до конца верят в свой успех», — цитирует пресс-служба УЕФА Дзаппакосту.

Матч пройдет сегодня, 14 апреля, на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Игра начнется в 19.45 по московскому времени.

Первый матч прошел на стадионе «Центральштадион» в Лейпциге. Он завершился со счетом 1:1.