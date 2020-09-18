Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

«После трех недель тренировок нелегко провести такой важный матч». Пиоли — о победе над «Шэмрок Роверс»

08:24
Теги:

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча второго отборочного раунда Лиги Европы против «Шэмрок Роверс» (2:0).

— Я был немного обеспокоен, так как после трех недель тренировок нелегко провести такой важный матч, — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia. - Однако мы доказали, что готовы. Меня больше волновало не качество состава, а уровень физической подготовки команды на данном этапе.

Нам нужно будет улучшить игру, так как следующие соперники будут более жесткими. Мы — «Милан» и должны поддерживать свой высокий уровень, играть на победу.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир