Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги матча второго отборочного раунда Лиги Европы против «Шэмрок Роверс» (2:0).

— Я был немного обеспокоен, так как после трех недель тренировок нелегко провести такой важный матч, — приводит слова Пиоли Sky Sport Italia. - Однако мы доказали, что готовы. Меня больше волновало не качество состава, а уровень физической подготовки команды на данном этапе.

Нам нужно будет улучшить игру, так как следующие соперники будут более жесткими. Мы — «Милан» и должны поддерживать свой высокий уровень, играть на победу.