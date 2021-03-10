Рэшфорд рискует пропустить матч с «Миланом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о состоянии игроков перед матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Милана». Встреча пройдет 11 марта.

«Не думаю, что завтра Рэшфорд будет доступен. Он все еще лечится, сегодня он не участвовал в тренировках. Хотя обычно я очень оптимистичный парень, я все же думаю, что он пропустит завтрашний матч.

Я не уверен, вернется ли кто-нибудь из травмированных. Де Хеа недоступен, так же, как ван де Бек и Погба. Эдинсон, может быть, сможет принять участие в матче», — приводит слова Сульшера официальный сайт «МЮ».

В текущем сезоне Рэшфорд провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.